Әмирханова (Әмирханова) Фәрhиҗан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Әмирханова (Әмирханова) Фәрhиҗан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Әмирхан

Мать: Сәрбиҗамар

Смерть
Неизвестно
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