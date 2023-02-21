Әмирханова Хәсәнҗан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Әмирхан
Мать: Сәрбиҗамар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Әмирханова Равиль
Мать ребёнка: Бибинур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азизова Әлфия
Мать ребёнка: Бибинур
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибинур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Әмирханова Хайдәр
Мать ребёнка: Бибинур