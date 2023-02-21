Әмирханова Хәсәнҗан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Әмирханова Хәсәнҗан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Әмирхан

Мать: Сәрбиҗамар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Әмирханова Равиль

Мать ребёнка: Бибинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азизова Әлфия

Мать ребёнка: Бибинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гөлфия

Мать ребёнка: Бибинур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рәйханә

Мать ребёнка: Бибинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Әмирханова Хайдәр

Мать ребёнка: Бибинур

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