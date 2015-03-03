Дәминова (Әмирханова) Шәмсикамер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дәминова (Әмирханова) Шәмсикамер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Әмирхан

Мать: Сәрбиҗамар

Рождение ребёнка
До 1937

Сын: Даминов Рәшид

Отец ребёнка: Дәминов Зәйнулла

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
До 1938

Сын: Дәминов Фәрид

Отец ребёнка: Дәминов Зәйнулла

Рождение ребёнка
До 1939

Сын: Дәминов Фәрид

Отец ребёнка: Дәминов Зәйнулла

Рождение ребёнка
1939

Сын: Дәминов Фарук

Отец ребёнка: Дәминов Зәйнулла

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
22.02.1942

Дочь: Дәминова Фирзә

Отец ребёнка: Дәминов Зәйнулла

Смерть
18.08.1980
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