Дәминова (Әмирханова) Шәмсикамер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Әмирхан
Мать: Сәрбиҗамар
Рождение ребёнка
До 1937
Сын: Даминов Рәшид
Отец ребёнка: Дәминов Зәйнулла
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
До 1938
Сын: Дәминов Фәрид
Отец ребёнка: Дәминов Зәйнулла
Рождение ребёнка
До 1939
Сын: Дәминов Фәрид
Отец ребёнка: Дәминов Зәйнулла
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дәминов Фарук
Отец ребёнка: Дәминов Зәйнулла
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
22.02.1942
Дочь: Дәминова Фирзә
Отец ребёнка: Дәминов Зәйнулла
Смерть
18.08.1980