Кадулин Петр Нестерович 07.12.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кадулин Петр Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1907

Дата смерти

10.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907

Отец: Кадулин Нестор Федорович?

Мать: Кадулина Маревьяна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадулин Иван Петрович

Мать ребёнка: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кадулин Александр Петрович

Мать ребёнка: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Б. Микриха Ветлужского р.
Рождение ребёнка
08.10.1947

Дочь: Лопатина (Кадулина) Вера Петровна

Мать ребёнка: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Смерть
10.06.1977

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