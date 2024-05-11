Кадулин Петр Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1907
Дата смерти10.06.1977
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907
Отец: Кадулин Нестор Федорович?
Мать: Кадулина Маревьяна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кадулин Александр Петрович
Мать ребёнка: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна
Б. Микриха Ветлужского р.
Рождение ребёнка
08.10.1947
Дочь: Лопатина (Кадулина) Вера Петровна
Мать ребёнка: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна
Смерть
10.06.1977