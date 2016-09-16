Лопатина (Кадулина) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1947
Дата смерти16.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.09.2016