Лопатина (Кадулина) Вера Петровна 08.10.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Кадулина) Вера Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1947

Дата смерти

16.09.2016

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1947

Отец: Кадулин Петр Нестерович

Мать: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.09.2016

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