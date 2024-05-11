Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти07.06.1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кадулин Петр Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кадулин Петр Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кадулин Александр Петрович
Отец ребёнка: Кадулин Петр Нестерович
Б. Микриха Ветлужского р.
Рождение ребёнка
08.10.1947
Дочь: Лопатина (Кадулина) Вера Петровна
Отец ребёнка: Кадулин Петр Нестерович
Смерть
07.06.1973