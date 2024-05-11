Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

07.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Малинов Дмитрий Ефимович?

Мать: Малинова (Максимова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадулин Петр Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадулин Иван Петрович

Отец ребёнка: Кадулин Петр Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадулин Петр Нестерович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кадулин Александр Петрович

Отец ребёнка: Кадулин Петр Нестерович

Б. Микриха Ветлужского р.
Рождение ребёнка
08.10.1947

Дочь: Лопатина (Кадулина) Вера Петровна

Отец ребёнка: Кадулин Петр Нестерович

Смерть
07.06.1973

Мы используем куки для улучшения работы сайта.