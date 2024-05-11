Кадулин Иван Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКадулин Иван Петрович

Кадулин Иван Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадулин Петр Нестерович

Мать: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.