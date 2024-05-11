Кадулин Александр Петрович 1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кадулин Александр Петрович

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Место рождения

Б. Микриха Ветлужского р.

Дата рождения

1932

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Кадулин Петр Нестерович

Мать: Кадулина (Малинова) Прасковья Дмитриевна

Б. Микриха Ветлужского р.
Рождение ребёнка
25.09.1955

Дочь: Шувагина (Кадулина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
26.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна

Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
Р.п. им. Калинина Ветлужский р-н Нижегородская область

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