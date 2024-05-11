Кадулин Александр Петрович
Место рожденияБ. Микриха Ветлужского р.
Дата рождения1932
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Б. Микриха Ветлужского р.
Рождение ребёнка
25.09.1955
Дочь: Шувагина (Кадулина) Елена Александровна
Мать ребёнка: Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна
Россия
Рождение ребёнка
26.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
14.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
Р.п. им. Калинина Ветлужский р-н Нижегородская область