Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.12.1929
Дата смерти23.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929
Россия
Рождение ребёнка
25.09.1955
Дочь: Шувагина (Кадулина) Елена Александровна
Отец ребёнка: Кадулин Александр Петрович
Россия
Рождение ребёнка
26.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кадулин Александр Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кадулин Александр Петрович
Смерть
23.12.1997