Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна 08.12.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

08.12.1929

Дата смерти

23.12.1997

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929

Отец: Кирюхин Михаил Ильич

Мать: Кирюхина (Левкина) Елена Прокофьевна

Россия
Рождение ребёнка
25.09.1955

Дочь: Шувагина (Кадулина) Елена Александровна

Отец ребёнка: Кадулин Александр Петрович

Россия
Рождение ребёнка
26.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадулин Александр Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадулин Александр Петрович

Смерть
23.12.1997

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