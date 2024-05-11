Кирюхин Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Минаева (Кирюхина) Лидия
Мать ребёнка: Кирюхина (Левкина) Елена Прокофьевна
Рождение ребёнка
08.12.1929
Дочь: Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кирюхина (Левкина) Елена Прокофьевна
Россия
Смерть
Около 1937