Кирюхин Михаил Ильич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирюхин Михаил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кирюхин Илья Порфенов (Ич)

Мать: Кирюхина Агрипина Осипова (Вна?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина (Левкина) Елена Прокофьевна

Место жительства
Неизвестно
Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Минаева (Кирюхина) Лидия

Мать ребёнка: Кирюхина (Левкина) Елена Прокофьевна

Рождение ребёнка
08.12.1929

Дочь: Кадулина (Кирюхина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кирюхина (Левкина) Елена Прокофьевна

Россия
Смерть
Около 1937

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