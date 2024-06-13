Минаева (Кирюхина) Лидия 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минаева (Кирюхина) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кирюхин Михаил Ильич

Мать: Кирюхина (Левкина) Елена Прокофьевна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
19.11.1957

Муж: Минаев Семен Павлович

Смерть
2012

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