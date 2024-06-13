Минаева (Кирюхина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
19.11.1957
Смерть
2012