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Соловьев Иван Михайлович

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Место рождения

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.08.1903

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.11.1923

Жена: Попова Елизавета Степановна

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Брак регистрировал Брейтовский волостной исполнительный комитет (ВИК)
Рождение ребёнка
24.01.1932

Дочь: Соловьева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Попова Елизавета Степановна

Сущева, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Призыв на военную службу
1941
Брейтово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Призван Брейтовским РВК
Смерть
?.03.1942
Пропал без вести _.03.1942. Известий нет с 21 января 1942г по адресу: д. Брынь, 6 батарея, 2 д-на, 889 арт. полка. ЦАМО58,18004,290
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