Соловьев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.08.1903
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1923
Брак регистрировал Брейтовский волостной исполнительный комитет (ВИК)
Рождение ребёнка
24.01.1932
Дочь: Соловьева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Попова Елизавета Степановна
Сущева, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Призыв на военную службу
1941
Брейтово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Призван Брейтовским РВК
Смерть
?.03.1942
Пропал без вести _.03.1942. Известий нет с 21 января 1942г по адресу: д. Брынь, 6 батарея, 2 д-на, 889 арт. полка. ЦАМО58,18004,290