Пелагея Яфимовна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смерти03.07.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: Анастасия Васильева
Леонтьевской волости, Ивановско-Жущиковского прихода, д. Тявково
Рождение ребёнка
30.08.1903
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.
Сын: Соловьев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич
Родители: деревни Берелева крестьянин Михаил Васильев Соловьев и жена его Пелагiя Яфимова, оба православные. Восприемник того же дома запасной ефрейтор Николай Васильев Соловьев. (МК 230,11,1415/14, л... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1908 ст.
Сын: Соловьев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич
Родители: деревни Берелева крестьянин Михаил Васильев и жена его Пелагея Ефимова. Восприемник села Черкасова крестьянина Павла Иванова сын отрок Федор. №2409192 выд27/VII 38г (МК1908 230 11 1382)
Рождение ребёнка
19.01.1915 ст.
Сын: Соловьев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич
Восприемник: сын родившего отрок Иоанн 12 лет. Выд №17353 14 IV- 36г. (МК 1915 230,11,1382)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1960
В возрасте 79 лет от гипертонической болезни (Брейтовский ЗАГС), похоронена на Брейтовском кладбище (в одной ограде с сыном Алексеем и снохой Надеждой Васильевной).