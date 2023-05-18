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Пелагея Яфимовна

Место рождения

Тявково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

03.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: Анастасия Васильева

Тявково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Леонтьевской волости, Ивановско-Жущиковского прихода, д. Тявково
Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Соловьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.

Сын: Соловьев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Родители: деревни Берелева крестьянин Михаил Васильев Соловьев и жена его Пелагiя Яфимова, оба православные. Восприемник того же дома запасной ефрейтор Николай Васильев Соловьев. (МК 230,11,1415/14, л... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1908 ст.

Сын: Соловьев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Родители: деревни Берелева крестьянин Михаил Васильев и жена его Пелагея Ефимова. Восприемник села Черкасова крестьянина Павла Иванова сын отрок Федор. №2409192 выд27/VII 38г (МК1908 230 11 1382)
Рождение ребёнка
19.01.1915 ст.

Сын: Соловьев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник: сын родившего отрок Иоанн 12 лет. Выд №17353 14 IV- 36г. (МК 1915 230,11,1382)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Михаил Васильевич

Смерть
03.07.1960
Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
В возрасте 79 лет от гипертонической болезни (Брейтовский ЗАГС), похоронена на Брейтовском кладбище (в одной ограде с сыном Алексеем и снохой Надеждой Васильевной).
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