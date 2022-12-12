село Брынь, село Брынь, Думиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Брынь

Думиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
907Толстошеево (Брынь), с. вл.при рч. Брынке.40станов. кварт.28211671152Церквей православных 2. Еженедельные базары. Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Брынская волость
145. Толстошеево (Брынь), село бывшее владельческое, при речке Брыни, дворов 376, жителей 2219, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, 4 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Думиничский район
76579Брыньсело54°00'35°04'N-36-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Думиничский муниципальный район, Сельское поселение село Брынь
29610404101с Брыньсело
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