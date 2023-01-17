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Попова Елизавета Степановна

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Место рождения

Сущева, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.10.1904

Дата смерти

04.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1904

Отец: Попов Степан Степанович

Мать: Захарова Ольга Николаевна

Сущева, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.11.1923

Муж: Соловьев Иван Михайлович

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Брак регистрировал Брейтовский волостной исполнительный комитет (ВИК)
Рождение ребёнка
24.01.1932

Дочь: Соловьева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлович

Сущева, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
04.06.1992
Брейтово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
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