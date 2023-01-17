Попова Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1904
Дата смерти04.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1904
Отец: Попов Степан Степанович
Бракосочетание
10.11.1923
Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Брак регистрировал Брейтовский волостной исполнительный комитет (ВИК)
Рождение ребёнка
24.01.1932
Дочь: Соловьева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлович
Смерть
04.06.1992
Брейтово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область