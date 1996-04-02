Хилинова (Носкова) Елена Лернер)
Место рождения
Дата рожденияС 1917 по 1931
Дата смерти02.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1917 по 1931
Отец: Лернер Алексей
Мать: ?
Бракосочетание
07.06.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Хилинов Иван Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хилинов Иван Сергеевич
Смерть
02.04.1996
г.Октябрьск, Самарская обл.
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца