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Хилинова (Носкова) Елена Лернер)

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Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

С 1917 по 1931

Дата смерти

02.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1917 по 1931

Отец: Лернер Алексей

Мать: ?

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
07.06.1957

Муж: Хилинов Иван Сергеевич

Бурмантово, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Хилинов Иван Сергеевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилинов Василий Иванович

Отец ребёнка: Хилинов Иван Сергеевич

Бурмантово, Ивдельский, Свердловская область
Смерть
02.04.1996
г.Октябрьск, Самарская обл.
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца
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