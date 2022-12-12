Хилинов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти02.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
01.01.1945
Дочь: Вера
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
07.06.1957
Жена: Хилинова Елена Лернер)
Работа или профессия
Неизвестно
работал на лесозаготовках
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хилинова Елена Лернер)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Хилинова Елена Лернер)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.09.1984
г.Октябрьск, Самарская обл.
Причина смерти: рак желудка