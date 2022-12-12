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Хилинов Иван Сергеевич

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Место рождения

Елисеевка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

02.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Хилинов Сергей Сафронович

Мать: Хилинова Елена Васильевна

Елисеевка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.01.1945

Дочь: Вера

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
07.06.1957

Жена: Хилинова Елена Лернер)

Бурмантово, Ивдельский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
работал на лесозаготовках
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Хилинова Елена Лернер)

Бурмантово, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Хилинова Елена Лернер)

Братск, город Братск, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
02.09.1984
г.Октябрьск, Самарская обл.
Причина смерти: рак желудка
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