Хилинова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Хилинов Сергей Сафронович
Елисеевка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хилинов Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Хилинов Сергей Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Хилинов Сергей Сафронович
Смерть
1942
Причина смерти: расстреляна фашистами в лесу, могилы нет