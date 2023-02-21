Хилинова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилинова Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Хилинов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Хилинов Сергей Сафронович

Елисеевка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилинов Сергей Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилинов Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Хилинов Сергей Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Хилинов Сергей Сафронович

Смерть
1942
Причина смерти: расстреляна фашистами в лесу, могилы нет
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