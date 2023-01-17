Хилинов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хилинов Иван Сергеевич
Мать: Хилинова Елена Лернер)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер, слесарь-ремонтник, инженер-конструктор
Место жительства
Неизвестно
г.Дубна, МО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Хилинова Ольга Александровна