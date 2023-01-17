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Хилинов Василий Иванович

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Место рождения

Бурмантово, Ивдельский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хилинов Иван Сергеевич

Мать: Хилинова Елена Лернер)

Бурмантово, Ивдельский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хилинова Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер, слесарь-ремонтник, инженер-конструктор
Место жительства
Неизвестно
г.Дубна, МО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Хилинова Ольга Александровна

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