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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Лернер Алексей

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Лернер Алексей

Рождение ребёнка
С 1917 по 1931

Дочь: Хилинова Елена Лернер)

Отец ребёнка: Лернер Алексей

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лернер ? Алексеевич

Отец ребёнка: Лернер Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Лернер Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Лернер Алексей

Смерть
1922
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