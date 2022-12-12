?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Лернер Алексей
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Лернер Алексей
Рождение ребёнка
С 1917 по 1931
Дочь: Хилинова Елена Лернер)
Отец ребёнка: Лернер Алексей
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лернер ? Алексеевич
Отец ребёнка: Лернер Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Лернер Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Лернер Алексей
Смерть
1922