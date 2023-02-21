(Лернер) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Лернер Алексей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Маркова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно