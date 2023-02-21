(Лернер) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лернер) Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Лернер Алексей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Маркова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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