Лернер Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
С 1917 по 1931
Дочь: Хилинова Елена Лернер)
Мать ребёнка: ?
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лернер ? Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно