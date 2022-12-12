Лернер Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лернер Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
С 1917 по 1931

Дочь: Хилинова Елена Лернер)

Мать ребёнка: ?

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лернер ? Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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