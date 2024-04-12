Киркач (Грек) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1944
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Грек Григорий Васильевич
Мать: Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
05.04.1965
Сын: Киркач Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Киркач Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
24.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киркач Григорий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно