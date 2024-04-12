Киркач (Грек) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиркач (Грек) Татьяна Григорьевна

Киркач (Грек) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1944

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Грек Григорий Васильевич

Мать: Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
05.04.1965

Сын: Киркач Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Киркач Григорий Кириллович

Рождение ребёнка
24.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киркач Григорий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киркач Григорий Кириллович

Смерть
2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close