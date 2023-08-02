Киркач Григорий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киркач Григорий Кириллович

Место рождения

донецкая обл боровской рн с.новый мир

Дата рождения

12.08.1942

Дата смерти

?.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

донецкая обл боровской рн с.новый мир
Рождение ребёнка
05.04.1965

Сын: Киркач Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Киркач Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
24.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киркач Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киркач Татьяна Григорьевна

Смерть
?.10.1994
Похороны
Неизвестно
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