посёлок городского типа Дробышево — Familio

Дробышево

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
1819Дробышова, слоб. каз.при колодцах.443231711721117Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Поповская волость
442. Дробышева, слобода бывшая государственная, дворов 497, жителей 2873, церковь православная, школа, 3 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6002Дробишевеселище міського типур-н ЛиманськийКраснолиманська міська об'єднана територіальна громада

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