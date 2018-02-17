Киркач Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиркач Виктор Григорьевич

Киркач Виктор Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

05.04.1965

Дата смерти

17.02.2018

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1944 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1965

Отец: Киркач Григорий Кириллович

Мать: Киркач Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 11.06.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.02.2018
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close