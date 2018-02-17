Киркач Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1965
Дата смерти17.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1965
Рождение ребёнка
Около 11.06.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.02.2018
Похороны
Неизвестно