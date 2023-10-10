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Грек Григорий Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Грек Василий Яковлевич

Мать: Грек Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Грек Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Горбанева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Киркач Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Анастасия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Владимировна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Донецкая обл. г. северск Украина
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