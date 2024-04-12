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Грек Параскева Сергеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Грек Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Грек Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.10.1911

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Грек Василий Яковлевич

ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-23,зап-39
Бракосочетание
До 1911

Муж: Грек Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Грек Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
07.01.1917

Сын: Грек Иван Васильевич

Отец ребёнка: Грек Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепотько Арина Васильевна

Отец ребёнка: Грек Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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