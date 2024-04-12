(Грек) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911
Отец: Грек Василий Яковлевич
Мать: Грек Параскева Сергеевна
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-23,зап-39
Крещение
14.10.1911
Godparents:Криволукские крестьяне :Дмитрий Иванович Хмылев и Косьмы Цыбульника - жена Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пересичный Иван Филиппович
Отец ребёнка: Пересичный Филипп
Смерть
Неизвестно