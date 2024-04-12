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(Грек) Анастасия Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

14.10.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911

Отец: Грек Василий Яковлевич

Мать: Грек Параскева Сергеевна

ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-23,зап-39
Крещение
14.10.1911
Godparents:Криволукские крестьяне :Дмитрий Иванович Хмылев и Косьмы Цыбульника - жена Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пересичный Иван Филиппович

Отец ребёнка: Пересичный Филипп

Смерть
Неизвестно
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