Пересичный Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересичный Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пересичный Филипп

Мать: Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
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