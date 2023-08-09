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Грек Иван Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1936

Дата смерти

После 1980

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Грек Григорий Васильевич

Мать: Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
25.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1980
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно