Раджабова (Гарунова) Басират
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раджабов НигIматулла
Мать: Патимат
Рождение ребёнка
06.06.1979
Дочь: Гарунова Диана Исмайевна
Отец ребёнка: Гарунов Исмай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарунова Заира
Отец ребёнка: Гарунов Исмай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарунов Ренат
Отец ребёнка: Гарунов Исмай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарунов Идрис
Отец ребёнка: Гарунов Исмай