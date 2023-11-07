Раджабов НигIматулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раджабов Магомед
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раджабов Раджаб
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раджабова Башарат
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раджабова Басират
Мать ребёнка: Патимат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Патимат