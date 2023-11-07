(Раджабова) Патимат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Раджабова) Патимат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раджабов Магомед

Отец ребёнка: Раджабов НигIматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раджабов Раджаб

Отец ребёнка: Раджабов НигIматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раджабова Башарат

Отец ребёнка: Раджабов НигIматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раджабова Басират

Отец ребёнка: Раджабов НигIматулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раджабов НигIматулла

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