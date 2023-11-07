Гарунов Исмай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гарунов Гарун
Мать: Патимат
Рождение ребёнка
06.06.1979
Дочь: Гарунова Диана Исмайевна
Мать ребёнка: Раджабова Басират
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарунова Заира
Мать ребёнка: Раджабова Басират
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарунов Ренат
Мать ребёнка: Раджабова Басират
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарунов Идрис
Мать ребёнка: Раджабова Басират