Гарунов Гарун
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зулейхат Гаруновна
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манай Гаруновна
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадижат Гарунова
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кумсият Гаруновна
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарунов Чамсутин Гарунович
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарунов Исмай
Мать ребёнка: Патимат