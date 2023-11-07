(Гарунова) Патимат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гарунова) Патимат

(Гарунова) Патимат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зулейхат Гаруновна

Отец ребёнка: Гарунов Гарун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манай Гаруновна

Отец ребёнка: Гарунов Гарун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадижат Гарунова

Отец ребёнка: Гарунов Гарун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарунов Илияс Гарунович

Отец ребёнка: Гарунов Гарун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарунов Девир Гарунович

Отец ребёнка: Гарунов Гарун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кумсият Гаруновна

Отец ребёнка: Гарунов Гарун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарунов Чамсутин Гарунович

Отец ребёнка: Гарунов Гарун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарунов Исмай

Отец ребёнка: Гарунов Гарун

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close