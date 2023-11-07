(Гарунова) Патимат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зулейхат Гаруновна
Отец ребёнка: Гарунов Гарун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манай Гаруновна
Отец ребёнка: Гарунов Гарун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадижат Гарунова
Отец ребёнка: Гарунов Гарун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарунов Гарун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарунов Гарун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кумсият Гаруновна
Отец ребёнка: Гарунов Гарун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарунов Чамсутин Гарунович
Отец ребёнка: Гарунов Гарун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарунов Исмай
Отец ребёнка: Гарунов Гарун