Гарунова (Ашурлаева) Диана Исмайевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1979
Отец: Гарунов Исмай
Мать: Раджабова Басират
Рождение ребёнка
15.02.2005
Сын: Ашурлаев Арслан Артурович
Отец ребёнка: Ашурлаев Артур Шамильевич
Рождение ребёнка
23.04.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ашурлаев Артур Шамильевич
Рождение ребёнка
23.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ашурлаев Артур Шамильевич
Бракосочетание
Неизвестно