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Ашурлаев Арслан Артурович
Ашурлаев Арслан Артурович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.2005
Пол
Мужской
Отец
Ашурлаев Артур Шамильевич
1975 г.р.
Мать
Гарунова (Ашурлаева) Диана Исмайевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2005
Отец:
Ашурлаев Артур Шамильевич
Мать:
Гарунова Диана Исмайевна
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