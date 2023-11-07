Ашурлаев Артур Шамильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашурлаев Артур Шамильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1975

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1975

Отец: Ашурлаев Шамиль Исаевич

Мать: Гасанова Загидат Сулеймановна

Рождение ребёнка
15.02.2005

Сын: Ашурлаев Арслан Артурович

Мать ребёнка: Гарунова Диана Исмайевна

Рождение ребёнка
23.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарунова Диана Исмайевна

Рождение ребёнка
23.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарунова Диана Исмайевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарунова Диана Исмайевна

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