Ашурлаев Артур Шамильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1975
Рождение ребёнка
15.02.2005
Сын: Ашурлаев Арслан Артурович
Мать ребёнка: Гарунова Диана Исмайевна
Рождение ребёнка
23.04.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарунова Диана Исмайевна
Рождение ребёнка
23.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарунова Диана Исмайевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарунова Диана Исмайевна