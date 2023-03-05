Ашурлаев Шамиль Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАшурлаев Шамиль Исаевич

Ашурлаев Шамиль Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1950

Дата смерти

05.03.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1950

Отец: Ашурлаев Иса

Мать: Айша

Рождение ребёнка
07.07.1975

Сын: Ашурлаев Артур Шамильевич

Мать ребёнка: Гасанова Загидат Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашурлаева Айшат Шамильевна

Мать ребёнка: Гасанова Загидат Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашурлаева Самера Шамильевна

Мать ребёнка: Гасанова Загидат Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашурлаев Мурад Шамильевич

Мать ребёнка: Гасанова Загидат Сулеймановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гасанова Загидат Сулеймановна

Смерть
05.03.2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close