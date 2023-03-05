Ашурлаев Шамиль Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1950
Дата смерти05.03.2023
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1950
Отец: Ашурлаев Иса
Мать: Айша
Рождение ребёнка
07.07.1975
Сын: Ашурлаев Артур Шамильевич
Мать ребёнка: Гасанова Загидат Сулеймановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашурлаева Айшат Шамильевна
Мать ребёнка: Гасанова Загидат Сулеймановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашурлаева Самера Шамильевна
Мать ребёнка: Гасанова Загидат Сулеймановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ашурлаев Мурад Шамильевич
Мать ребёнка: Гасанова Загидат Сулеймановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2023