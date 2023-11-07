Гасанова (Ашурлаева) Загидат Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасанова (Ашурлаева) Загидат Сулеймановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1954

Отец: Гасанов Сулейман

Мать: Патимат

Рождение ребёнка
07.07.1975

Сын: Ашурлаев Артур Шамильевич

Отец ребёнка: Ашурлаев Шамиль Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашурлаева Айшат Шамильевна

Отец ребёнка: Ашурлаев Шамиль Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашурлаева Самера Шамильевна

Отец ребёнка: Ашурлаев Шамиль Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашурлаев Мурад Шамильевич

Отец ребёнка: Ашурлаев Шамиль Исаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашурлаев Шамиль Исаевич

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