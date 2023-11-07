Гасанова (Ашурлаева) Загидат Сулеймановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1954
Отец: Гасанов Сулейман
Мать: Патимат
Рождение ребёнка
07.07.1975
Сын: Ашурлаев Артур Шамильевич
Отец ребёнка: Ашурлаев Шамиль Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашурлаева Айшат Шамильевна
Отец ребёнка: Ашурлаев Шамиль Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашурлаева Самера Шамильевна
Отец ребёнка: Ашурлаев Шамиль Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ашурлаев Мурад Шамильевич
Отец ребёнка: Ашурлаев Шамиль Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно