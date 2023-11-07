Ашурлаева (Махмалиева) Айшат Шамильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашурлаева (Махмалиева) Айшат Шамильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ашурлаев Шамиль Исаевич

Мать: Гасанова Загидат Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуля Вазировна

Отец ребёнка: Махмалиев Вазир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмалиев Расул Вазирович

Отец ребёнка: Махмалиев Вазир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмалиев Рустам Вазирович

Отец ребёнка: Махмалиев Вазир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асият Вазировна

Отец ребёнка: Махмалиев Вазир

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