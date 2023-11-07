Махмалиев Вазир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуля Вазировна
Мать ребёнка: Ашурлаева Айшат Шамильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махмалиев Расул Вазирович
Мать ребёнка: Ашурлаева Айшат Шамильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махмалиев Рустам Вазирович
Мать ребёнка: Ашурлаева Айшат Шамильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асият Вазировна
Мать ребёнка: Ашурлаева Айшат Шамильевна