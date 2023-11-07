Махмалиев Вазир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмалиев Вазир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуля Вазировна

Мать ребёнка: Ашурлаева Айшат Шамильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмалиев Расул Вазирович

Мать ребёнка: Ашурлаева Айшат Шамильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмалиев Рустам Вазирович

Мать ребёнка: Ашурлаева Айшат Шамильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асият Вазировна

Мать ребёнка: Ашурлаева Айшат Шамильевна

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