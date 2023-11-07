(Гасанова) Патимат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1954
Дочь: Гасанова Загидат Сулеймановна
Отец ребёнка: Гасанов Сулейман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадижат Сулеймановна
Отец ребёнка: Гасанов Сулейман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Магомед Сулейманович
Отец ребёнка: Гасанов Сулейман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Дауд Сулейманович
Отец ребёнка: Гасанов Сулейман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Гасангусейн Сулейманович
Отец ребёнка: Гасанов Сулейман