(Гасанова) Патимат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гасанова) Патимат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1954

Дочь: Гасанова Загидат Сулеймановна

Отец ребёнка: Гасанов Сулейман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадижат Сулеймановна

Отец ребёнка: Гасанов Сулейман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Магомед Сулейманович

Отец ребёнка: Гасанов Сулейман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Дауд Сулейманович

Отец ребёнка: Гасанов Сулейман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Гасангусейн Сулейманович

Отец ребёнка: Гасанов Сулейман

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