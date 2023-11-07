Гасанов Сулейман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1954
Дочь: Гасанова Загидат Сулеймановна
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасанова Айша Сулеймановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадижат Сулеймановна
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Магомед Сулейманович
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Дауд Сулейманович
Мать ребёнка: Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Гасангусейн Сулейманович
Мать ребёнка: Патимат