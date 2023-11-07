Гасанова (Магомедова) Айша Сулеймановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гасанов Сулейман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина
Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альфия
Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Магомед
Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Магомедов Ибрагим