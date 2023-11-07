Гасанова (Магомедова) Айша Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасанова (Магомедова) Айша Сулеймановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гасанов Сулейман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина

Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альфия

Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Магомед

Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Ибрагим

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