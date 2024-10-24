Спиридон Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти26.04.1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1771
Дочь: Мавра Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1779
Дочь: Афимья Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Яков Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Пелагея Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1801
Сын: Никита Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Герасим Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.04.1823