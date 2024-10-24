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Спиридон Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

26.04.1823

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1771

Дочь: Мавра Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1779

Дочь: Афимья Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Яков Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Пелагея Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1801

Сын: Никита Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Герасим Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.04.1823

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