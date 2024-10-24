Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Спиридон Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1761
Сын: Василий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно