Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Спиридон Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1761

Сын: Василий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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