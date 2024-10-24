Яков Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Спиридон Артемьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
13.03.1805

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
14.02.1808

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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