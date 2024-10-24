Яков Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Спиридон Артемьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
13.03.1805
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
14.02.1808
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Смерть
Неизвестно